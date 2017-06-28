Парламент Киргизии поддержал Атамбаева в вопросе отправки военных в Сирию

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Бишкек, 28 июня. Председатель парламента Киргизии Чыныбай Турсунбеков заявил, что власти страны поддерживают позицию президента по возможной отправке киргизских военных в Сирийскую республику.

Так, отвечая на вопрос журналистов о возможности участия киргизских военных в урегулировании в Сирии, спикер парламента Киргизии отметил, что «у нас с президентом (Киргизии – ред.) единая позиция».

«Я полностью поддерживаю президента в этом вопросе», — сказал Турсунбеков.

Напомним, ранее президента Киргизии Алмазбек Атамбаев назвал непростым вопрос об отправке в Сирию контингента киргизских военных