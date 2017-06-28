В Госдуме назвали перспективные сферы сотрудничества с Японией на Курилах

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Москва, 28 июня. Член комитета Государственной думы России по международным делам Антон Морозов прокомментировал первый приезд на Курильские острова японской предпринимательской миссии.

По его словам, у России и Японии достаточно хорошие перспективы для разного, но весьма продуктивного сотрудничества. Морозов напомнил, что у японцев территория маленькая, поэтому существует ограничение по росту в экономической сфере.

«Курильские острова находятся ближе всего к Японии, поэтому при соблюдении определённого статуса кво, то есть, если они не будут претендовать на политическое влияние, возможно взаимовыгодное сотрудничество», — передает слова парламентария RT.

Кроме того, Москва и Токио могут вести совместные дела на Курильских островах в области рыбной промышленности, добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что на Курильские острова прибыла первая в истории бизнес-миссия из Японии, в которую вошли 69 человек.