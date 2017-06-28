Долгожданное потепление приходит в Москву

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Москва, 28 июня. В Москве и Подмосковье сегодня, 28 июня, прогнозируется долгожданное потепление. Столбики термометров в столице поднимутся до 23 градусов, в Московской области — до 24 градусов.

Как передает портал ​«Метеоновости», в среду ожидается сухая и теплая погода без осадков. Скорость ветра тоже будет низкой, в пределах 5-10 м/с. По прогнозам синоптиков, сегодня погода в целом будет соответствовать климатической норме. Поэтому день считается благоприятным для того, чтобы люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями могли восстановить свои силы, уточняет Телеканал 360.

Добавим, ранее Гидрометцентр России предупредил о возможных заморозках в ночные часы. Столбики термометров на Камчатке могут опуститься до -2 градусов.