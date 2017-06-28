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    Стало известно, когда туристы задержанного рейса вылетят в Тунис из Петербурга

    11:31  28 Июня 2017
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    Стало известно, когда туристы задержанного рейса вылетят в Тунис из Петербурга

    Санкт-Петербург, 28 июня. Вот уже 12 часов туристы, которые собирались полететь в Тунис, ждут регистрации на долгожданный рейс в Монастир. Самолет должен был отправиться в 02.10.

    Через какое-то время сотрудники аэропорта «Пулково» заявили, что рейс Bj 809 турецкой компании Noyvelair Tunisie отложили. Позднее выяснилось, что пассажирам придется прождать еще восемь часов. Как оказалось, борт не смог прилететь вовремя из-за технических проблем.

    Стало известно, когда туристы задержанного рейса вылетят в Тунис из Петербурга

    Как сообщает источник ФАН, часть туристов заберут в 13.20. Самолет должен приземлиться в 12.20. Только в 22.10 он вернется за остальными пассажирами.

    Отметим, что турецкий рейс был не единственным рейсом, который задержали в Петербурге. Целую ночь пришлось провести в аэропорту туристам, которые хотели вылететь в Симферополь. Самолет должен был вылететь в 02.05, но вылетел только в 09.00.

    Автор: Дима Оленин
    #пулково #аэропорт
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