Сирия: курды попали под огонь турецкой артиллерии в провинции Алеппо

В Избранное

Алеппо, 28 июня. Турецкие войска накрыли артиллерийским огнем объекты, принадлежащие сирийским курдским силам народной самообороны (YPG). Это произошло минувшей ночью, после того, как бойцы YPG вступили в бой с силами сирийской «умеренной оппозиции» на северо-западе Сирии.

Бои происходили севернее Алеппо, неподалеку от крупного города Азаз, расположенного близ границы с Турцией. По данным ANF, курдские силы атаковали поддерживаемых Турцией террористов, которые напали на курдские деревни в районе Африна.

Турецкие СМИ также сообщили об обстрелах: «Средства огневой поддержки в регионе были использованы в качестве ответа на беспокоящий огонь; выявленные цели были уничтожены, либо нейтрализованы».

На данный момент нет четких данных о потерях сторон в ходе данных столкновений и обстрелов.

Напомним, ранее глава Пентагона объявил, что США не прекратят поставки вооружения курдам после освобождения Ракки и курды останутся негосударственной вооруженной силой в регионе, против чего протестует Турция.