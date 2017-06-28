Рожденный в СССР: Порошенко обнаружил корень украинской коррупции в советском прошлом

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Проблема коррупции на Украине тяжело поддается устранению, поскольку является советским наследием, заявил президент Петр Порошенко в интервью французскому изданию Le Figaro. Отвечая на вопрос французских журналистов о том, почему Киеву так сложно победить разбушевавшуюся на Украине коррупцию, украинский президент отметил, что «она идет издалека — от советской системы коррупции, глубоко укорененной в обществе и в умах каждого». Ожидать от политика, занявшего пост президента на волне Майдана после госпереворота, чего-то другого вряд ли стоило.

«Конечно, в советское время существовала коррупция, как и в любом обществе, но во времена СССР она не имела тех масштабов, которые имеет в современной Украине. Это было связано, как с отсутствием крупной частной собственности, так и с более устойчивым характером общества, во всяком случае, позднего Советского Союза. То есть Украина до сих пор не вышла из состояния, которое в России называют «девяностыми», из состояния экономического и политического кризиса, который постоянно дает о себе знать революциями и протестными общественно-политическими настроениями», — поясняет ситуацию в комментарии Федеральному агентству новостей политический консультант Павел Святенков.

Тем не менее, президент Порошенко считает, что даже в нынешних условиях украинской власти удалось добиться «блестящих результатов» в борьбе с этим «недугом».

«И это тоже не так. Собственно говоря, коррупция на Украине — проявление тяжелой болезни государственного механизма, и кивать на наследие Советского Союза, спустя 26 лет после прекращения его существования, глупо. Прошло четверть века. Представим себе четверть века от Великой Отечественной войны. Прибавим к 45-му году 25 лет, и мы обнаружим, что на дворе 70-й, что правит Леонид Ильич и ситуация совершенно другая, совершенно не похожая на то, что было после войны. И винить во всем войну невозможно, хотя она естественно оставила гигантский след на экономике страны, на демографической сфере СССР», — продолжает эксперт.

По мнению собеседника ФАН, украинский лидер намеренно пытается свалить всю вину на Советский Союз. Ложь Порошенко, нелепые попытки уйти от ответственности очевидны для граждан страны, которую он и его «единомышленники» довели до состояния катастрофы. Украинцы поймут, что действующий глава государства пытается их обмануть.

«Точно также невозможно все свалить на Ющенко, на Кучму, на Кравчука — первых президентов «независимости». И естественно, если он скажет, что коррупция — это результат существования украинского независимого государства в его нынешнем виде, он подорвет саму идею независимости. Дело ведь в том, что Украина выходила из состава СССР, чтобы жить лучше, а в итоге заработала статус самой бедной страны Европы. С идеологической точки зрения атаковать идею независимости он не может, поэтому и говорит, что во всем виноват Союз. А еще может быть Иосиф Сталин, или Николай II, Екатерина II, Иван Грозный — все эти люди «по традиции» могут быть виноватыми», — подчеркивает Святенков.

Сложившаяся ситуация показывает, что внутриполитическая позиция действующего президента Украины очень шаткая, поэтому Порошенко приходится обелять свое имя, а заодно и всю действующую власть.

«Аудиторией, на которую направлены слова Порошенко, являются жители Украины, потому что есть разнобой в идеологии и практике. С точки зрения идеологии, великая и независимая Украина движется от победы к победе, а с точки зрения экономики — люди живут все хуже и хуже. Поэтому у общества появляется раздражение ситуацией в стране, и люди начинают задавать неприятные для власти вопросы. Вот власть и пытается объясниться, заявляя, что во всем виноват злой Горбачев, Брежнев или Хрущев», — заключил политический аналитик.

Как напоминает Lenta.ru, в апреле Украина заняла первое место в списке стран с наиболее коррумпированным бизнесом. Подавляющее большинство опрошенных организацией представителей украинского бизнеса указали, что проблема коррупции и взяточничества широко распространена в их стране. В конце мая высокий уровень коррупции на Украине признала и Еврокомиссия. Так, еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем призвала Киев продолжать реформы в стране.