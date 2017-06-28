Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Закрыть
Общество
«Адмирал Кузнецов» прослужит еще 20 лет после ремонта
Украина
Рожденный в СССР: Порошенко обнаружил корень украинской коррупции в советском прошлом
Следующая Новость
Срочная новость
Минобороны РФ опровергло сообщения о захвате «российского разведчика» под Луганском
Читать Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Рожденный в СССР: Порошенко обнаружил корень украинской коррупции в советском прошлом

    11:46  28 Июня 2017
    287

    Попытка объясниться: Порошенко сваливает вину за тотальную коррупцию на СССР

    Проблема коррупции на Украине тяжело поддается устранению, поскольку является советским наследием, заявил президент Петр Порошенко в интервью французскому изданию Le Figaro. Отвечая на вопрос французских журналистов о том, почему Киеву так сложно победить разбушевавшуюся на Украине коррупцию, украинский президент отметил, что «она идет издалека — от советской системы коррупции, глубоко укорененной в обществе и в умах каждого». Ожидать от политика, занявшего пост президента на волне Майдана после госпереворота, чего-то другого вряд ли стоило.

    «Конечно, в советское время существовала коррупция, как и в любом обществе, но во времена СССР она не имела тех масштабов, которые имеет в современной Украине. Это было связано, как с отсутствием крупной частной собственности, так и с более устойчивым характером общества, во всяком случае, позднего Советского Союза. То есть Украина до сих пор не вышла из состояния, которое в России называют «девяностыми», из состояния экономического и политического кризиса, который постоянно дает о себе знать революциями и протестными общественно-политическими настроениями», — поясняет ситуацию в комментарии Федеральному агентству новостей политический консультант Павел Святенков.

    Тем не менее, президент Порошенко считает, что даже в нынешних условиях украинской власти удалось добиться «блестящих результатов» в борьбе с этим «недугом».

    СССР

    «И это тоже не так. Собственно говоря, коррупция на Украине — проявление тяжелой болезни государственного механизма, и кивать на наследие Советского Союза, спустя 26 лет после прекращения его существования, глупо. Прошло четверть века. Представим себе четверть века от Великой Отечественной войны. Прибавим к 45-му году 25 лет, и мы обнаружим, что на дворе 70-й, что правит Леонид Ильич и ситуация совершенно другая, совершенно не похожая на то, что было после войны. И винить во всем войну невозможно, хотя она естественно оставила гигантский след на экономике страны, на демографической сфере СССР», — продолжает эксперт.

    По мнению собеседника ФАН, украинский лидер намеренно пытается свалить всю вину на Советский Союз. Ложь Порошенко, нелепые попытки уйти от ответственности очевидны для граждан страны, которую он и его «единомышленники» довели до состояния катастрофы. Украинцы поймут, что действующий глава государства пытается их обмануть.

    «Точно также невозможно все свалить на Ющенко, на Кучму, на Кравчука — первых президентов «независимости». И естественно, если он скажет, что коррупция — это результат существования украинского независимого государства в его нынешнем виде, он подорвет саму идею независимости. Дело ведь в том, что Украина выходила из состава СССР, чтобы жить лучше, а в итоге заработала статус самой бедной страны Европы. С идеологической точки зрения атаковать идею независимости он не может, поэтому и говорит, что во всем виноват Союз. А еще может быть Иосиф Сталин, или Николай II, Екатерина II, Иван Грозный — все эти люди «по традиции» могут быть виноватыми», — подчеркивает Святенков.

    Сложившаяся ситуация показывает, что внутриполитическая позиция действующего президента Украины очень шаткая, поэтому Порошенко приходится обелять свое имя, а заодно и всю действующую власть.

    Власти Украины "борются" с коррупцией

    «Аудиторией, на которую направлены слова Порошенко, являются жители Украины, потому что есть разнобой в идеологии и практике. С точки зрения идеологии, великая и независимая Украина движется от победы к победе, а с точки зрения экономики — люди живут все хуже и хуже. Поэтому у общества появляется раздражение ситуацией в стране, и люди начинают задавать неприятные для власти вопросы. Вот власть и пытается объясниться, заявляя, что во всем виноват злой Горбачев, Брежнев или Хрущев», — заключил политический аналитик.

    Как напоминает Lenta.ru, в апреле Украина заняла первое место в списке стран с наиболее коррумпированным бизнесом. Подавляющее большинство опрошенных организацией представителей украинского бизнеса указали, что проблема коррупции и взяточничества широко распространена в их стране. В конце мая высокий уровень коррупции на Украине признала и Еврокомиссия. Так, еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем призвала Киев продолжать реформы в стране.

    Автор: Сергей Чемеков
    #ссср #киев #украина #порошенко #коррупция #вина
    Комментарии:
    Популярное на сайте
    Загрузка...
    Эксклюзив Все
    Видео Все
      Инфографика Все
        Главное Все

        Законопроект об отмене роуминга в России внесли в Госдуму

        12:19 28 Июня 2017 348
        Читать
        11:35
        Сегодня

        МИД РФ не исключает провокаций в Сирии после заявлений США о подготовке химатаки
        10:43
        Сегодня

        Стала известна причина экстренной посадки Boeing в «Домодедово»
        9:44
        Сегодня

        «Газпром» уходит с турецкого рынка — СМИ
        9:03
        Сегодня

        Рыба, туризм, медицина и торговля: что заинтересовало японских бизнесменов на Курилах
        7:07
        Сегодня

        Заявление США об угрозе химатак в Сирии подготовили «на скорую руку»

        Это «ответка»: ФАН публикует видео с места взрыва в Киеве Mercedes сотрудника разведки ВСУ

        12:51 27 Июня 2017 7310

        Украинские наркоманы показали на Майдане, как Киев идет в Европу

        14:16 26 Июня 2017
        2067

        Киев показал Мари Йованович экспортный потенциал: вышиванки, стулья из фанеры и мангал

        9:12 26 Июня 2017
        1875

        Как супруга Порошенко продала свою поношенную футболку за 5 тысяч гривен

        18:13 23 Июня 2017
        1822

        В Парке Вечной славы в Киеве потребовали освободить страну от европейского и украинского фашизма

        18:45 22 Июня 2017
        4217
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Минобороны РФ опровергло сообщения о захвате «российского разведчика» под Луганском

        Минобороны РФ опровергло сообщения о захвате «российского разведчика» под Луганском

        12:27   28 Июня 2017
        190
        Захарова заявила об опасениях Москвы после заявления США о химатаке в Сирии

        Захарова заявила об опасениях Москвы после заявления США о химатаке в Сирии

        12:06   28 Июня 2017
        167
        Голословные обвинения: в Госдепе не спешат делиться доказательствами подготовки химатаки Дамаском

        Голословные обвинения: в Госдепе не спешат делиться доказательствами подготовки химатаки Дамаском

        6:53   28 Июня 2017
        293
        Бронетехнику стянули к президентскому дворцу в столице Венесуэлы

        Бронетехнику стянули к президентскому дворцу в столице Венесуэлы

        5:30   28 Июня 2017
        221