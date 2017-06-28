Володин объяснил, зачем Путин списал долг Киргизии

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Бишкек, 28 июня. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поддержал решение президента РФ Владимира Путина списать долг Киргизии. По его словам, этот шаг позволит укрепить стратегическое сотрудничество между двумя странами.

«Это решение, по мнению всех наших коллег, правильное, потому что направлено на стратегическое партнерство и на развитие отношений. Если смотреть в будущее, то такие решения будут хорошей основой для развития отношений», — отметил он.

Ранее сообщалось, что Россия списала долг Киргизии. Президент республики Алмазбек Атамбаев поблагодарил Москву за финансовую помощь, которую она оказывает стране.