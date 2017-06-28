Аэропорт «Пулково» увеличивает представительство отечественных авиакомпаний

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Санкт-Петербург, 28 июня. В петербургском «Пулково» увеличивается представительство и других отечественных авиакомпаний — прежде здесь было только представительство авиакомпании «Россия».

Как пояснили в профсоюзе летного состава, причина этого в том, что «Аэрофлот» перетягивает петербургские рейсы, которые выполняет его «дочка» в Москву. Поэтому освободившуюся нишу и занимают другие предприятия.

«Уральские авиалинии» и «Нордавиа» уже открыли офисы и разместили здесь самолеты. То же самое с «Вим-авиа»: два новых Boeing-777 перевезли сюда. К ним присоединяются «Сибирь», «ЮТэйр», «Комиавиатранс».

Пилоты же авиакомпании «Россия», 25% акций которой принадлежат Смольному, все чаще выезжают в командировки в Москву и уже оттуда выполняют рейсы.