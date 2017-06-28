Уральская роженица засунула труп ребенка в морозилку

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Челябинск, 28 июня. Накануне в Миассе в холодильнике местной жительницы был обнаружен труп новорожденного ребенка — женщина призналась, что во время домашних родов ребенок родился мертвым.

Региональный Следственный комитет проводит проверку в связи с обнаружением в морозильной камере в квартире местной жительницы трупа новорожденного. По словам женщины, накануне она провела домашние роды, однако младенец родился мертвым и она положила его тело в морозилку. Затем самочувствие роженицы ухудшилось и та вызвала медиков скорой помощи. Судмедэксперты регионального СКР устанавливают причину гибели малыша., пишет Ura.ru