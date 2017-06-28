Ученые впервые обнаружили две спаренные черные дыры

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Нью-Йорк, 28 июня. Ученые обнаружили две сверхмассивные черные дыры. При этом одна вращается вокруг другой. Объекты расположены в эллиптической галактике 0402+379, которая удалена на 750 млн световых лет от Земли.

В статье, опубликованной на одном из научных изданий, сообщается, что галактика 0402+379 была открыта в 1995 году. Астрономам удалось изучить ее в 2003 и в 2005 году с помощью американского радиоинтерферометра VLBA. Этот инструмент состоит из десяти различных радиотелескопов.

Ученые выяснили, что в галактике находятся два ядра, что говорит о слиянии 0402+379 с другой звездной системой. В центре ядер есть две сверхмассивные черные дыры.

По предварительным данным, общая масса системы превышает массу Солнца в 15 млрд раз. Между этими черными дырами 24 световых лет, однако они связаны друг с другом в гравитационном смысле. Они совершают полный оборот за 30 лет. Не исключено, что через много миллионов лет эти объекты сольются, что породит новые гравитационные волны. Подобные были зарегистрированы обсерваторией LIGO в 2015 году.

Подобные пары черных дыр могут встретиться и в других галактиках, уверены ученые.