В Тюмени открылся первый в Сибири дилерский центр Audi

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Тюмень, 28 июня. В Сибири появился первый официальный дилер Audi, построенный в соответствии с международной концепцией «Терминал».

Первый в Сибири дилерский центр Audi открыл японский торгово-инвестиционный концерн Mitsui. Общая площадь центра составляет 1408 квадратных метров, из них 603 квадратных метра выделены под шоу-рум, в котором могут демонстрироваться до 19 машин.

Зона продаж располагается в соседнем здании. Ее площадь тоже внушительна — 392 квадратных метра. Предусмотрены также сервисный участок и кузовной цех. Сервис оснащен таким образом, чтобы обслуживать до 16 машин ежедневно. Через кузовной цех могут проходить до восьми машин в день.

Стоит отметить не только функциональность, но и внешний вид дилерского центра — с алюминиевыми конструкциями и необычным остеклением.