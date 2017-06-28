Пьяная москвичка убила подругу в день своего выхода из тюрьмы

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Москва, 28 июня. Жительница Москвы убила свою подругу в день выхода из мест лишения свободы. Как стало известно, преступление произошло в минувший понедельник.

Так, 33-летняя подозреваемая ранее отбывала срок за хранение наркотиков. Сразу же после выхода из колонии она пришла в гости к своей старой знакомой, проживавшей на Ельнинской улице. Подруги распивали алкоголь, во время застолья между ними случилась ссора. Женщина несколько раз ударила приятельницу ножом, в результате полученных ранений она скончалась.

Преступница была задержана правоохранителями. Женщина полностью признала вину в убийстве, передает «Свободная пресса».

Напомним, ранее Жители Ленинградской области сообщили в полицию об обнаружении тела мужчины на берегу Ладожского озера.