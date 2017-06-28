На реставрацию Исаакия в 2017 году направят более 100 млн рублей‍

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Санкт-Петербург, 28 июня. Руководство петербургского «Исаакиевского собора» планирует потратить на реставрацию музея-памятника в 2017 году свыше 100 млн рублей, сообщил заместитель директора по эксплуатации Борис Подольский.

Реставрация монументальной живописи, а также интерьера Исаакия нуждается в финансировании. По словам замглавы музея-памятника Бориса Подольского, в 2017 году на реставрационные нужды из музейных средств будет выделено 105 млн рублей.

Спикер «Интерфакса» также отметил, что в текущем год будут проведены работы по утеплению купола собора. На реставрацию собора Спаса на Крови руководство музея выделит 40 млн собственных средств и получит 65 млн рублей из городского бюджета.