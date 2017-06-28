Футбольные ворота рухнули на восьмилетнего мальчика в Камчатском крае

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Тигиль (Камчатский край), 28 июня. Сегодня в селе Тигиль Камчатского края футбольные ворота упали на восьмилетнего ребенка. С различными травмами мальчик был госпитализирован в местную больницу. По факту ЧП проходит доследственная проверка.

Следователям удалось выяснить, что группа детей играла в футбол на поле местной средней школы под присмотром одного из педагогов. В какой-то момент на одного из мальчиков упали ворота, которые не были закреплены в грунте. С открытой травмой головы и сотрясением мозга ребенка госпитализировали.