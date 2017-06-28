Футбольные ворота рухнули на восьмилетнего мальчика в Камчатском крае
Тигиль (Камчатский край), 28 июня. Сегодня в селе Тигиль Камчатского края футбольные ворота упали на восьмилетнего ребенка. С различными травмами мальчик был госпитализирован в местную больницу. По факту ЧП проходит доследственная проверка.
Следователям удалось выяснить, что группа детей играла в футбол на поле местной средней школы под присмотром одного из педагогов. В какой-то момент на одного из мальчиков упали ворота, которые не были закреплены в грунте. С открытой травмой головы и сотрясением мозга ребенка госпитализировали.
«Эти футбольные ворота установлены сотрудниками муниципального учреждения «Центр культуры и досуга села Тигиль» в рамках подготовки к предстоящему футбольному матчу. Устанавливаются степень тяжести вреда, причиненного здоровью несовершеннолетнего, а также степень вины должностных лиц Центра культуры», — сообщили в региональном Следственном управлении.