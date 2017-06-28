Лондон пригрозил отвечать авиаударами на кибератаки

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Лондон, 28 июня. Власти Великобритании готовы воспользоваться вооружением и даже нанести авиаудары в ответ на кибератаки, угрожающие государству. Об этом сообщил глава Минобороны Соединенного Королевства Майкл Фэллон.

Как пишет Times, министр рассказал об ответной реакции Лондона на действия хакеров, которая может последовать «с воздуха, земли, моря или из киберпространства». Также Фэллон заявил, что Британия успешно продемонстрировала эффективность кибервооружения, используемого в борьбе с террористами «Исламского государства»* (организация запрещена в РФ).

В издании сообщают, что власти Великобритании призвали НАТО приравнять кибератаки в вооруженному нападению.

Добавим, ранее хакеры атаковали компьютерную сеть парламента Великобритании. Как пишет газета Telegraph, депутаты не могли воспользоваться удаленным доступом к электронной почте.

* Организация запрещена на территории РФ.