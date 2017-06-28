Армения не исключает участия в военной миссии в Сирии

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Ереван, 28 июня. Глава оборонного ведомства Армении Виген Саркисян заявил, что Ереван может направить в Сирийскую Арабскую Республику своих военнослужащих, однако отметил, что вряд ли «в ближайшей перспективе такое решение будет принято».

По словам армянского министра, накануне прошло заседание Совета национальной безопасности, в ходе которого не шла речь о военной миссии в Сирию.

«На данном этапе каких-то дополнительных программ, кроме гуманитарной помощи, тем более направления туда военных или войск речь не идет», — отметил он.

Саркисян добавил, что не исключает, что это возможно, но при конкретных условиях.

Глава военного ведомства также напомнил, что в таких миротворческих операциях в такие регионы направляются лишь военные, проходящие службу по контракту и только добровольно.