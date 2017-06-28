Пушков: Хейли ночами не спит — защищает боевиков в Сирии

В Избранное

Москва, 28 июня. Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков на своей странице Twitter прямо обвинил постпреда США в ООН Никки Хейли в поддержке действующих в Сирии террористов. По словам сенатора, заранее обвинив правительство Асада, Россию и Иран в любых возможных химатаках в Сирии Хейли выступила в защиту террористов.

«Хейли заявила, что в «любом применении химоружия в Сирии» будут виновны Дамаск, а также Москва и Тегеран. Ночам не спит — боевиков защищает», — гласит сообщение председателя комиссии Совфеда по международным делам.

Пушков приводит также твит от независимого ливанского геополитического комментатора Сары Абдаллы: «Американский сенатор Сеймур Херш: Разведка США знала о том, что Сирия НЕ ПРИМЕНЯЛА химоружия в апреле 2017 года в Хан-Джейхуне. На следующий день Никки Хейли призывает к Третьей мировой войне против Сирии, России и Ирана».

Напомним, ранее в администрации Белого дома объявили, что Башар Асад «дорого заплатит в случае новой химической атаки в Сирии».