Нева вышла из берегов в Петербурге

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Санкт-Петербург, 28 июня. В Северной столице Нева вышла из берегов, затопив набережную Лейтенанта Шмидта. Под водой оказались гранитный спуски.

Повышение уровня воды в реке, который в районе Васильевского острова уже достиг отметки 107 сантиметров, связывают с мощными порывами ветра, дующего со стороны Финского залива. Его скорость превышала 12 м/с.

Как пишет сегодня «Комсомольская правда — Петербург», поводов для волнений пока нет. Реальная угроза наводнения возникает, когда уровень в реке поднимается до отметки 161 см.