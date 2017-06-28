Алеппо: армия Турции атаковала курдов на северо-западе провинции
Африн, 28 июня. Вооруженные силы Турции атаковали северо-западные территории Сирийской арабской республики, подконтрольные курдским формированиям.
Пресс-служба «Сирийских демократических сил» сообщила, что армия Турции подвергла обстрелу из гаубиц курдский кантон Африн в провинции Алеппо, а также северные районы провинции Идлиб.
Турецкая артиллерия начала массированный обстрел курдов по всей границе на севере Алеппо, вместе с этим, боевики начали наступление. pic.twitter.com/WGWnhT1teR— Вестник Дамаска (@NovostiDamask) June 28, 2017
Турецкая сторона отметила, что в данных районах отмечается большое количество позиций «Рабочей партии Курдистана» из состава «Сирийских демократических сил». Анкара сочла это прямой угрозой для национальной безопасности Турции.
Final preparations for #Turkey's Afrin operation https://t.co/DEZDwbBhuh pic.twitter.com/zfcZ51RLEF— Yeni Şafak English (@yenisafakEN) June 27, 2017