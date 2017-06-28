Украинская конституция теперь может покупать алкоголь даже в Америке. Колонка Руслана Мармазова

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На Украине большущий праздник. Прямо-таки 28 июня. Конституции этой специфической территории, правда, исправленной и дополненной, исполняется 21 год.

Помню как в 1996 году депутаты Верховной рады жутко гордились, что всю ночь принимали Основной закон. Конечно, другого времени они не нашли… Но дело даже не в этом. У Конституции, ну, знаете, такой себе, текст как текст, обычный, что ли. А проблема в том, что он не работает. То есть, является чем-то типа свода благих пожеланий и пустых намерений.

Не хочу утомлять вас комментариями всего массива конституционных букв. Это, кстати, никому и не интересно. Рассмотрю выборочно только раздел с правами, свободами. Больно он нынче актуален. Свои пометки, чтобы понятно было, стану вносить курсивом.

Раздел 2 — Права, свободы и обязанности человека и гражданина

Статья 21. Все люди свободны и равны в своем достоинстве и правах. Права и свободы человека неотчуждаемы и нерушимы.

И хотел бы что сказать, но не могу... Кроме одного. Если бы это еще и хоть как-то работало…

Статья 23. Каждый человек имеет право на свободное развитие своей личности, если при этом не нарушаются права и свободы других людей, и имеет обязанности перед обществом, в котором обеспечивается свободное и всестороннее развитие его личности.

О! Этот пункт я люблю. Как же шикарно развили свои личности упыри из карательных батальонов, даже и не те, кто на волне беснования влетели в Верховную раду, а просто рядовой состав, или, допустим, сержантский… Или что там у них за звания? Младший упырь, старший упырь? Главный корабельный вурдалак? Все бы не так и плохо, да народу замучили, запытали, изнасиловали, убили горы страшные. Поправку может быть внесут потом, если успеют?

Статья 24. Граждане имеют равные конституционные права и свободы и равны перед законом. Не может быть привилегий или ограничений по признакам расы, цвета кожи, политических, религиозных и иных убеждений, пола, этнического и социального происхождения, имущественного положения, места жительства, по языковым или иным признакам…

Фух! Сильнейший момент. Хорошо вам, прихожане Московского патриархата? Коммунисты, нормально вам, сочно, красиво? Русские, русскоязычные и русскокультурные ребята и девчата, не испытываете легкого дискомфорта? Бедные, нищие, убогие, а вы ведь от богатых, верно, никак не отличаетесь?

Место жительства… Это сложна категория. Уверен, что убывшие из Донецка и Луганска в сторону Украины земляки чувствуют себя уверенно, и даже как-то так — на зависть всем. Нет? Не может быть. Чего же тогда было ехать? Ваше дело, конечно.

Статья 25. Украина гарантирует заботу и защиту своим гражданам, находящимся за ее пределами.

Сколько же я видел формально украинских граждан на территории, например, России. Как же их решительно, скрупулезно, настойчиво защищает Украина! И, да, заботится о них всемерно. Скажете, что это не очень такие себе лояльные к Украине граждане? Так, а по этому поводу я в конституции ни слова не нашел. Хотя, кто знает, а может и плохо искал, без микроскопа. Но, звыняйтэ, не нашел.

Статья 26. Иностранцы и лица без гражданства, находящиеся на Украине на законных основаниях, пользуются теми же правами и свободами, а также несут такие же обязанности, как и граждане Украины.

Вот тут враки. Целая шайка-лейка сомнительных прибалтов, американцев и грузинских пассионариев во властных коридорах Украины знаем, что куда как круче местных стоят… На всех четырех!

Статья 27. Каждый человек имеет неотъемлемое право на жизнь. Никто не может быть произвольно лишен жизни. Обязанность государства — защищать жизнь человека.

Олесь Бузина — это из броского. Жители Донбасса — это из массового. Представляете, а ведь до сих пор многие погибают в наших краях с паспортом Украины в кармане, даже без краснокожей паспортины ДНР…

Каждый имеет право защищать свою жизнь и здоровье, жизнь и здоровье других людей от противоправных посягательств.

А! Вот как? Тогда, конечно. Тогда спорить зачем же?

Статья 28. Каждый имеет право на уважение его достоинства. Никто не может быть подвергнут пыткам, жестокому, бесчеловечному или унижающему его достоинство обращению либо наказанию. Ни один человек без его добровольного согласия не может быть подвергнут медицинским, научным или иным опытам.

Я вот к чему… Как же гуманно, цивилизованно пытают в застенках СБУ. Это же просто мечта Махатмы Ганди, вживленная в украинские реалии. А научных опытов нет, тут и спорить нечего. Только антинаучные.

Статья 29. Каждый человек имеет право на свободу и личную неприкосновенность. Никто не может быть арестован или содержаться под стражей иначе как по мотивированному решению суда и только на основаниях и в порядке, установленных законом.

Тут спорить решительно отказываюсь. Случай с журналистом Игорем Гужвой показывает, что за прекрасная, надежная, но, правда, и гибкая в нужную сторону система, этот украинский суд. Разумеется, самый гуманный в мире.

Статья 30. Каждому гарантируется неприкосновенность жилища. Не допускается проникновение в жилище или в иное владение лица, проведение в них осмотра или обыска иначе как по мотивированному решению суда. В неотложных случаях, связанных со спасением жизни людей и имущества, либо с непосредственным преследованием лиц, подозреваемых в совершении преступления, возможен иной установленный законом, порядок проникновения в жилище или в иное владение лица, проведение в них осмотра и обыска.

Знаю я некоторых формальных, снова-таки, граждан Украины, в чьи жилища проникли. Или с целью утащить к себе в дальний хуторок на западе прежней Украины дверь, холодильник, два лифчика и банку огурцов с электрической розеткой. Или издали, знаете ли, так, снарядом, миной, в меру бескорыстно, идейно даже, зато и разрушительно вскочить в жилье. В Донбассе таких примеров тысячи.

Статья 31. Каждому гарантируется тайна переписки, телефонных разговоров, телеграфной и иной корреспонденции. Исключения могут быть установлены только судом в случаях, предусмотренных законом, с целью предотвратить преступление или установить истину при расследовании уголовного дела, если иными способами получить информацию невозможно.

Здесь просто так, на кураже: «Тааа, ладно???»

Статья 32. Никто не может подвергаться вмешательству в его личную и семейную жизнь, кроме случаев, предусмотренных конституцией Украины. Не допускается сбор, хранение, использование и распространение конфиденциальной информации о лице без его согласия, кроме случаев, определенных законом, и только в интересах национальной безопасности, экономического благосостояния и прав человека.

Точно? Ладно, верю. Ну, как верю... Как и во все, что касается Украины текущего в никуда момента.

Гражданин Украины не может быть лишен права в любое время возвратиться в Украину.

Политэмигрантов касается? Нет, не так, чтобы приехал и в кутузку, а чтобы прибыл — и сразу домой, благоденствовать? А об этом, кстати, в следующем параграфе славно сказано. Хотя…

Статья 34. Каждому гарантируется право на свободу мысли и слова, на свободное выражение своих взглядов и убеждений. Каждый имеет право свободно собирать, хранить, использовать и распространять информацию устно, письменно либо иным способом — по своему выбору.

Отличный материал для СМИ, загнанных под плинтус. Сейчас прочитают, воспрянут, напишут и скажут. И уж тогда-то — ого-го-го! Шучу.

Статья 35. Каждый имеет право на свободу мировоззрения и вероисповедания. Это право включает свободу исповедовать любую религию или не исповедовать никакой, беспрепятственно отправлять единолично или коллективно религиозные культы и ритуальные обряды, вести религиозную деятельность.

Уверен, у УПЦ МП по этому поводу все безупречно. Никто не мешает им, и храмы не отнимает. И крестному ходу препон нет, верно же?

Статья 36. Граждане Украины имеют право на свободу объединения в политические партии и общественные организации для осуществления и защиты своих прав и свобод и удовлетворения политических, экономических, социальных, культурных и иных интересов, за исключением ограничений, установленных законом в интересах национальной безопасности и общественного порядка, охраны здоровья населения или защиты прав и свобод других людей. Политические партии на Украине содействуют формированию и выражению политической воли граждан, принимают участие в выборах. Членами политических партий могут быть только граждане Украины. Ограничения относительно членства в политических партиях устанавливаются исключительно настоящей конституцией и законами Украины <…> Все объединения граждан равны перед законом.

Товарищи коммунисты, общества русского языка и русской культуры, в чем проблема-то? Вот же оно! Ага… Декоммунизация, а с ней и деруссификация, говорите? И что, тоже есть в конституции?...

Статья 37. Создание и деятельность политических партий и общественных организаций, программные цели или действия которых направлены на ликвидацию независимости Украины, изменение конституционного строя насильственным путем, нарушение суверенитета и территориальной целостности государства, подрыв его безопасности, незаконный захват государственной власти, пропаганду войны, насилия, на разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды, посягательства, на права и свободы человека, здоровье населения, запрещаются.

Отлично. Все прозападные партии, что ведут Украину в кабалу зарубежных правителей, завтра закроют. Или послезавтра. Крайний срок — послепослезавтра. Или нет? Или да?

Политические партии и общественные организации не могут иметь военизированных формирований.

Вот это очень правильно и демократично. Такого на Украине никогда, надо полагать, и не будет.

Статья 38. Граждане имеют право принимать участие в управлении государственными делами, во всеукраинском и местных референдумах, свободно избирать и быть избранными в органы государственной власти и органы местного самоуправления.

Дайте референдум! Хоть один. Любой. Даже если, как вам страшно хочется и свербит в определенном месте, пусть будет о гей-параде.

Статья 39. Граждане имеют право собираться мирно, без оружия и проводить собрания, митинги, шествия и демонстрации, о проведении которых заблаговременно уведомляются органы исполнительной власти или органы местного самоуправления.

Вот уж интересно. Где это на Украине собираются граждане мирно и, что смешно, без оружия?

Статья 41. Каждый имеет право владеть, пользоваться и распоряжаться своей собственностью, результатами своей интеллектуальной, творческой деятельности. Право частной собственности приобретается в порядке, определенном законом. Граждане для удовлетворения своих потребностей могут пользоваться объектами права государственной и коммунальной собственности в соответствии с законом. Никто не может быть противоправно лишен права собственности. Право частной собственности нерушимо.

Хорошая статья, между прочим. Так вышло, перед ней все равны. Но некоторые, пардон, чуть-чуть равнее.

Статья 43. Каждый имеет право на труд, что включает возможность зарабатывать себе на жизнь трудом, который он свободно избирает или на который свободно соглашается. <…> Каждый имеет право на надлежащие, безопасные и здоровые условия труда, на заработную плату не ниже той, которая определена законом.

Кстати, да, имеет. Каждый имеет. Труда не имеет. Зарплаты не имеет. Но тут-то не о труде, не о каких-то жалких купюрах, но о правах. Теория! Она важнее практики.

Статья 44. Работающие имеют право на забастовку для защиты своих экономических и социальных интересов.

Смотрю, а что такое, стачки по бывшей Украине покатились… Надо думать, плохо дело. А… Не покатились? Но дело плохо? Тогда, ладно, не станем обращать никакого внимания…

Статья 47. Каждый имеет право на жилище. Государство создает условия, при которых каждый гражданин будет иметь возможность построить жилище, приобрести его в собственность или взять в аренду.

И, что, прямо каждый? Как же это цивилизовано. Не побоюсь этого слова, по-европейски. Свое жилье — это же типа безвиза, угу, на бумаге работает для всех.

Статья 48. Каждый имеет право на достаточный жизненный уровень для себя и своей семьи, включающий достаточное питание, одежду, жилище.

Даже и одежу? Ого!

Знаете, стер пункты о гарантированном здоровье, медицине, спорте, семейных моментах, детях, образовании… У кого это есть, сами впишите. У меня чего-то клавиатура не вполне поворачивается. И друзья с территории доживающей Украины звонками не позволяют.

Статья 54. Гражданам гарантируется свобода литературного, художественного, научного и технического творчества, защита интеллектуальной собственности, их авторских прав, моральных и материальных интересов, возникающих в связи с различными видами интеллектуальной деятельности…

Опять же, Олесь Бузина, Руслан Коцаба, Игорь Гужва, масса эстрадных исполнителей, киноактеров… Хм… А вдруг они не читали это пункт и не знали, до чего же они свободы в своем волеизъявлении? Очень может быть. Творческие люди такие рассеянные. Как Паганель, например.

Статья 55. Права и свободы человека и гражданина защищаются судом.

Искренний привет всем незаконно томящимся в украинских тюрьмах. Знаете что? Это вас защитили украинские суды, да!

Статья 60. Никто не обязан исполнять явно преступные распоряжения или приказы. За отдачу и исполнение явно преступного распоряжения или приказа наступает юридическая ответственность.

А вот тут салют ВСУ. Готовьтесь, парни, будущие сидельцы. Командиры-то спрыгнут, а вы прямо по этой статье и проскользнете. Чур, не обжаться.

Статья 62. Никто не обязан доказывать свою невиновность в совершении преступления.

Как это? На этом же базируется украинское правосудие!

Статья 64. Конституционные права и свободы человека и гражданина не могут быть ограничены, кроме случаев, предусмотренных конституцией Украины. В условиях военного или чрезвычайного положения могут устанавливаться отдельные ограничения прав и свобод с указанием срока действия этих ограничений. Не могут быть ограничены права и свободы, предусмотренные статьями 24, 25, 27, 28, 29, 40, 47, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 этой конституции.

Эге-гей! Войны нет? ЧП нет? Есть какое-то аморфное АТО? Вот в этом вся их суть плутовская, мерзкая и беспринципная.

Статья 65. Защита Отечества, независимости и территориальной целостности Украины, уважение ее государственных символов являются обязанностью граждан Украины. Граждане несут военную службу в соответствии с законом.

Когда эта фейковая Украина стреляем прямо в мой донецкий дом, так пошла бы она…А! Так вы знаете, куда бы она пошла? Да, и дальше. Не станем мелочиться. Кстати, а чего они мне повестку никак в Донецк не вышлют? Так, а я знаю. Давно, в юности, я дал присягу исключительно СССР. А в этой синтетической конструкции — «Украина» — не давал. И не собираюсь. Хотя, конечно, интересно было бы получить бумагу. Поржали бы все вместе. Хотя, знаете, со мной эта перспектива уже закончилась. Я ведь, гражданин ДНР. Между прочим, считаю, что, принимая гражданство ДНР, надо присягу давать. Она не станет противоречить присяге СССР. А Украине… Где эта Украина, а?

Статья 66. Каждый обязан не наносить вред природе, культурному наследию, возмещать причиненные им убытки.

Правильно. Не стреляйте в донецкие водоемы, посадки, но особенно, в терриконы… Нет. Не правильно. Особенно, в жилые кварталы. Там же люди в квартирах сидят.

Статья 68. Каждый обязан неукоснительно соблюдать конституцию Украины и законы Украины, не посягать на права и свободы, честь и достоинство других людей. Незнание законов не освобождает от юридической ответственности.

А вот это верно. Зачитайте этот текст хоть разок дебилам из ваших, смешно сказать, граждан, что так по-людоедски ведут себя на территории Донбасса. Им скидка выйдет. Хм… Ладно, не вполне уверен, что выйдет, но хоть какой-то мизерный шанс. Махонький… Считай, нереальный… Ладно… Не отправляйте, дурачье, текст, так сказать, конституции в действующую армию страны «У». Даже не представляете, как они ее там у-у-у-потребляют…