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Вирус-вымогатель Petya атаковал компании в Польше
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    Вирус-вымогатель Petya атаковал компании в Польше

    13:16  28 Июня 2017
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    Вирус-вымогатель Petya атаковал компании в Польше

    Варшава, 28 июня. Компьютерный вирус Petya дошел до Польши и атаковал несколько местных компаний. Об этом сообщил специализированный портал niebezpiecznik.pl.

    Атаке, в частности, подверглись компании в логистической отрасли и сервисно-торговые центры. По словам главы бюро управления службами безопасности компании Exatel Якуба Сыта, масштаб кибератаки на ряд польских компаний станет известен уже сегодня. В настоящее время уточняется информация, пострадали ли польские фирмы от действий хакеров.

    «Могу подтвердить с уверенностью, что ряд компаний были атакованы. Во многих случаях были обнаружены подозрительные письма, я знаю о большом количестве обнаруженных компьютерных инфекций»,  — добавил он.

    Как передает New Inform, премьер-министр страны Беата Шилдо была вынуждена созвать кризисный штаб в связи с киберугрозой.

    Вирус-вымогатель Petya атаковал компании в Польше

    Напомним, вирус Petya поразил десятки государственных и частных организаций в ряде стран. В Кремле заверили, что распространение вируса-вымогателя, проникшего в компьютерные сети в России и на Украине, никак не сказалось на работе администрации президента РФ.

    Автор: Борис Любимов
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