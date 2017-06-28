Видео с мяукающими гепардами перевернуло жизнь пользователей Сети

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Вашингтон, 28 июня. Хищные гепарды, которые ласково мяукают на ролике пользователя Twitter Hoewever покорили Интернет, всего за несколько дней пост собрал свыше полусотни ретвитов и более 90 тысяч отметок «нравится».

Новыми любимцами пользователей Сети стали мяукающие гепарды. Видео стало невероятно популярным во многих странах мира, собрав всего за несколько дней тысячи лайков и ретвитов. Вероятно, что Hoewever снял мяукающих хищников во время сафари - животные мило мяукают и урчат, как кошки. Некоторые пользователи считают, что гепарды используют мяуканье, чтобы заманить человека «на ужин», а потом разделаться с добычей.