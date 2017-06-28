Стала известна причина экстренной посадки Boeing в «Домодедово»

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Москва, 28 июня. Воздушное судно Boeing авиационной компании Azur Air экстренно приземлилось в столичном «Домодедово».

Пассажирский лайнер Boeing 767-300, следовавший рейсом Москва — Варадеро, по информации портала Flightradar24.com в микроблоге Twitter, вернулся в «Домодедово».

Самолет должен был вылететь 28 июня в 02.20 (мск), но покинул воздушную гавань лишь в 08.11.

В настоящий момент лайнер приземлился. Как стало известно Федеральному агентству новостей, причина экстренной посадки — отказ автоматики системы механизации.