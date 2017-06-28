Пальмира: древний город могут восстановить в виде голографии

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Москва, 28 июня. Российские эксперты сообщают, что в Пальмире сохранилось около 80 процентов исторических памятников.

После освобождения древней Пальмиры от боевиков в городе началось разминирование. Одновременно с военными инженерами начали работать эксперты по древностям. Они смогли провести общий мониторинг и пришли к выводу, что в Пальмире сохранилось 70-80 процентов архитектурных и исторических памятников.

Сейчас рассматриваются несколько вариантов по возрождению Пальмиры. Один из них предусматривает консервацию разрушенных памятников в том состоянии, в котором они находятся сейчас с последующим восстановлением с применением сохранившихся фрагментов и новых материалов. Также предлагается воссоздать культурные объекты в виде их голографических копий.