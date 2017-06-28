«Имама» террористов ИГ арестовали в Бирмингеме

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Бирмингем, 28 июня. Полиция британского Бирмингема арестовала 44-летнего мужчину, которого подозревают в участии в масштабной сети вербовщиков ИГ* (запрещена в РФ) по всей Европе. Так, по предварительным данным, «имам» террористов из Бирмингема оказывал поддержку в вербовке новых членов террористического сообщества на испанской Майорке и отправке их в Сирию.

Подозреваемый, чье имя не называется, был арестован по наводке от испанских властей, которые не так давно сумели задержать группу марокканцев, присягнувших на верность ИГ, вместе с молодым вербовщиком. По словам полиции, передает Daily Mail, в настоящее время расследование сконцентрировано на проверке интернет-контактов подозреваемого.

По данным El Pais, контакты испанских членов ИГ указали на шестерых членов преступной сети террористов по всей Европе: террористов обнаружили в Испании, Великобритании и Германии.

* Организация запрещена на территории РФ.