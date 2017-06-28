Безработный приезжий изнасиловал третьеклассницу в Подмосковье

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Москва, 28 июня. Мужчина совершил действия сексуального характера в отношении девятилетней девочки в Московской области. Как стало известно, инцидент произошел накануне в городе Ногинск.

Так, в полицию обратилась местная жительница. По ее словам, неизвестный надругался над ее дочерью, учащейся третьего класса. Злоумышленник был задержан по горячим следам. Педофилом оказался безработный 41-летний приезжий из Смоленска.

В отношении преступника возбуждено дело по статье 132 УК РФ, передает телеканал «360».

Напомним, накануне в Московской области приговорили к 12 годам колонии строгого режима тренера по боксу, который на протяжении долгого времени насиловал свою воспитанницу.