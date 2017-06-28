Глава московского «Яблока» в третий раз задержан за одиночный пикет

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Москва, 28 июня. Глава московского отделения «Яблока» Сергей Митрохин задержан за одиночный пикет около Совфеда. Об этом сообщил сам политик.

В верхней палате парламента сегодня рассматривается закон о реновации. Митрохин, по его словам, проводил одиночный пикет, держа в руках плакат.

«Проводили пешком до ОВД Тверского района… пока ничего не говорят», — передает его слова РИА Новости.

Ранее Митрохина уже дважды задерживали за подобные акции, правда, у здания Госдумы. Оба раза политика также доставляли в ОВД Тверского района, где составляли на него протоколы о нарушении правил проведения публичных акций. В связи с этим Митрохину предстоят два слушания в Тверском суде.