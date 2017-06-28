Дмитрий Малышко: Гидроциклы угнали, когда я с семьей был дома

В Избранное

Санкт-Петербург, 28 июня. Олимпийский чемпион 2014 года по биатлону Дмитрий Малышко рассказал Федеральному агентству новостей подробности угона двух гидроциклов, подаренных за выступление на Играх в Сочи.

«Грабители влезли на частную территорию в тот момент, когда я с семьей и родственниками были дома. Была где-то половина второго, уже ложился спать и почувствовал, что что-то не то. Выглянул в окно и сразу понял, что происходит. Максимально быстро попытались отреагировать: искали, написали заявление в полицию, распространили информацию в Интернете. Страшно не было, было скорее неприятно, что такое произошло. Грабители точно знали, что делать, у них на кражу было порядка 10 минут», — рассказал биатлонист сборной России.

Ранее сообщалось, что у олимпийского чемпиона угнали прицеп и два гидроцикла из гаража в поселке Романовка в Ленобласти. Спортсмен пообещал вознаграждение тем, кто поделится ценной информацией.