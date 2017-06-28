Российские экстремалы доплывут из Красноярска в Архангельск на катамаране

В Избранное

Красноярск, 28 июня. В минувший понедельник в Красноярске началась экспедиция под названием «Полстраны под парусом», участники которой планируют преодолеть по водоемам на надувном парусном катамаране расстояние шесть тысяч километров.

Участники экстремальной экспедиции — члены команды Plan X Adventure Team — рассчитывают, что на это понадобится примерно 30 дней.

Для путешествия выбрали катамаран ТМС-14, который представляет собой 8-метровую конструкцию.

Свой маршрут команда начнет с берегов Енисея, затем они направятся к океану, сообщает «Свободная пресса».

Напомним, команда Plan X Adventure Team образовалась в 2013 году.