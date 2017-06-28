Обанкротившийся директор новосибирского театра Кехман ушел в декрет на три года

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Новосибирск, 28 июня. Глава Новосибирского театра оперы и балета (НОВАТ) Владимир Кехман ушел в трехлетний отпуск по уходу за ребенком, сообщила руководитель департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова.

Обязанности главы НОВАТ Владимира Кехмана, который ушел в отпуск по уходу за ребенком, выполняет замдиректора театра Снежана Любарь, об этом ТАСС рассказали в мэрии Новосибирска.

«Мы можем подтвердить информацию, что Кехман ушел в отпуск по уходу за ребенком на три года», — сказала представитель мэрии Новосибирска Анна Терешкова

По словам депутата местного городского совета Натальи Пинус, Кехман последние несколько месяцев не выходит на работу и находится где-то во Франции. Напомним, что глава НОВАТа был признан банкротом из-за крупных долгов, осенью 2016 года Кехман женился.