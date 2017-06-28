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Новый телескоп для прогноза космической погоды появился на берегу Байкала
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    Новый телескоп для прогноза космической погоды появился на берегу Байкала

    10:59  28 Июня 2017
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    Новый телескоп для прогноза космической погоды появился на берегу Байкала

    Иркутск, 28 июня. На берегу озера Байкал появился новый телескоп. Он будет использоваться сотрудниками обсерватории иркутского института солнечно-земной физики Сибирского отделения Российской академии наук. 

    Синоптический телескоп будут использовать для наблюдения за векторными магнитными полями Солнца, движениями плазмы и структурой хромосферы, иными словами — за процессами в атмосфере Солнца и около планетной среде. Также при помощи телескопа можно будет прогнозировать космическую погоду. 

    Новый телескоп для прогноза космической погоды появился на берегу Байкала

    В России создается система геофизического мониторинга, и телескоп, установленный на берегу Байкала, будет в ней первым. 

    Монтажом и установкой оборудования занимались специалисты «Ленинградского оптико-механического объединения», сообщает Утро.ру

    Автор: Владимир Багров
    #байкал #телескоп
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