Палачи ИГ заставили секс-рабыню съесть собственного сына

В Избранное

Багдад, 28 июня. В ходе телевизионного интервью член иракского парламента Виан Дакхилл рассказала о чудовищных пытках, которым подвергаются люди, захваченные террористами из международной группировки «Исламское государство»* (запрещена в РФ). Жертвами террористов чаще всего становятся представители религиозных меньшинств, такие как езиды.

«Одна из женщин, которых мы сумели спасти от ИГ*, рассказала, что ее держали в подвале без еды и воды на протяжении трех дней. Затем ей принесли тарелку, на которой был рис и мясо, — рассказала Дакхилл. — Она была очень голода и мгновенно проглотила эту еду и тогда охранники сказали ей, что приготовили отнятого у нее годовалого сына и это его мясо она ела».

Другая женщина рассказал, что ее террористы захватили вместе с пятью сестрами. Самую младшую из девочек, которой было лишь десять лет, террористы изнасиловали до смерти на глазах у ее сестер и отца.

Как отмечает Daily Mail, по существующим оценкам, на данный момент около трех тысяч езидских женщин находятся в рабстве ИГ, где с ними обращаются как с рабынями и часто перепродают или обменивают.

* Организация запрещена на территории РФ.