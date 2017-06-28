Путин отметил важность Международного военно-морского салона для России

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Санкт-Петербург, 28 июня. Президент Российской Федерации Владимир Путин отметил роль VIII Международного военно-морского салона (МВМС) в продвижении военной продукции России на мировые рынки. Как говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля, российский лидер направил приветствие участникам и гостям мероприятия, которое проходит в Петербурге.

Как отметил глава государства, МВМС на протяжении многих лет способствует продвижению российского продукции военного назначения на мировые рынки, а также служит площадкой для делового общения специалистов из разных государств по широкому кругу вопросов развития международной кооперации и военно-технического сотрудничества.

По словам президента, в 2017 году салон даст возможность российским производителям привлечь зарубежные инвестиции, сформировать пакет новых, перспективных заказов.

Напомним, накануне Владимир Путин поздравил коллектив ижевского электромеханического завода «Купол» с 60-летием предприятия.