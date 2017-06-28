Сирия: РФ зафиксировала восемь нарушений в провинциях Дамаск и Латакия

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Москва, 28 июня. Ситуация в зонах деэскалации в Сирийской Арабской Республике оценивается как стабильная, российская сторона за минувшие сутки зафиксировала восемь нарушений режима прекращения огня, турецкая — семь. Об этом в среду говорится в информационном бюллетене военного ведомства России.

По данным Минобороны России, ситуация в зонах деэскалации стабильная. Со стороны России было зафиксировано восемь случаев стрельбы в провинциях Латакия и Дамаск. Анкара зафиксировала семь случаев стрельбы. Помимо провинции Дамаск, речь идет о провинциях Эль-Кунейтра и Деръа.

Сообщается, что главным образом случаи хаотичной стрельбы установлены в районах, подконтрольных радикалам экстремистских группировок «Джебхат ан-Нусра» и «Исламское государство»* (обе — запрещены в России по решению Верховного суда).

* Организация запрещена на территории РФ.