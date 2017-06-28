Шесть подозреваемых в связях с ИГ задержаны полицией Испании, Британии и ФРГ

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Мадрид, 28 июня. Силовики Испании, Великобритании и Германии провели совместную операцию по задержанию шести человек, подозреваемых в связях с террористами ИГ*.

Четыре человека, подозреваемые в связях с ИГ (террористическая организация «Исламское государство»* запрещена в России) были задержаны в испанской Пальме-де-Майорке, один — в Великобритании и еще один — в Германии, сообщает МВД Испании. По данным силового ведомства, ячейка преступников занималась созданием и распространением пропаганды ИГИЛ* и вербовкой наемников для участия в боевых действиях. Кроме того, подозреваемые занимались сбором средств для поддержки боевиков, действующих на территории Сирии.

* Организация запрещена на территории РФ.