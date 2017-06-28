У биатлониста Малышко украли олимпийский подарок в Ленобласти

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Всеволожск, 28 июня. У олимпийского чемпиона Дмитрия Малышко украли прицеп и два гидроцикла из гаража в поселке Романовка Ленобласти. Сам биатлонист написал в Instagram, что остался без олимпийского подарка.

Как стало известно ФАН, Малышко обнаружил отсутствие прицепа и располагавшихся на нем двух гидроциклов минувшей ночью. Сумма ущерба сейчас устанавливается.

Спортсмен написал, что у него украли олимпийский подарок после успешного выступления на ОИ в Сочи. Малышко также предложил вознаграждение за полезную информацию.