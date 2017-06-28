Пушков прокомментировал обвинения США в адрес Дамаска, процитировав CNN

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Москва, 28 июня. Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что обвинения США в адрес властей Сирии можно сравнить с фейками, которые канал CNN показывает в эфире ради рейтингов.

«Обвинения США в адрес Дамаска — из разряда тех фейков,что CNN выдает в эфир ради рейтингов. Продюсер СNN дал им емкое определение: bullshit», — написал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике в своем микроблоге в Twitter.

Ранее в Белом доме пообещали, что Дамаск «дорого заплатит за новую химатаку», которую якобы готовят в Сирии. В Кремле в ответ назвали угрозы Вашингтона недопустимыми.