Ложь Трампа и его удары по Сирии разоблачил американский журналист

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Вашингтон, 28 июня. Журналист Сеймур Херш опроверг версию администрации президента США о причинах ракетного удара по сирийским военным.

Херш опубликовал статью в немецком издании со своей версией событий вокруг якобы атаки с применением химического оружия в Сирии. По версии президентской администрации ВС САР применили в Идлибе химической оружие, после чего по сирийской базе был нанесен удар ракетами «Томагавк».

Херш со ссылкой на источники в органах безопасности и разведслужбах США сообщил, что Трампу доложили о том, что в применения химического оружия вообще не было. В результате авиаудара ВВС Сирии по зданию с террористами, в котором хранились химикаты на основе хлора, образовалось ядовитое облако. Спецслужбы США об этом прекрасно знали, однако приказ о нанесении удара крылатыми ракетами по сирийским военным был отдан.