Трупы мужчины и убитой им супруги обнаружены в Магнитогорске

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Магнитогорск, 28 июня. Уголовное дело по статье «Убийство» возбуждено по факту обнаружения тел женщины и ее супруга в Магнитогорске. Мужчина лежал возле дома с характерными для падения с высоты травмами. Тело его супруги нашли в их квартире на восьмом этаже этого дома.

По предварительным данным, мужчина решил свести счеты с жизнью после убийства жены. Чтобы обнаружить ее тело, пришлось взломать дверь, зафиксированы признаки насильственной смерти. Сейчас устанавливаются причины трагедии, опрашиваются соседи супружеской пары.