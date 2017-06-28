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Новороссия сегодня: Литва научит украинцев убивать, сбежавший капитан ВСУ взорван в Луганске
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    Новороссия сегодня: Литва научит украинцев убивать, сбежавший капитан ВСУ взорван в Луганске

    10:36  28 Июня 2017
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    Новороссия сегодня: Литва научит украинцев убивать, сбежавший капитан ВСУ взорван в Луганске

    Донбасс, 28 июня. Массовое увольнение связистов в ВСУ. Литовская военная помощь. Как капитан ВСУ стал «российским офицером». Последние новости Новороссии — в материале Федерального агентства новостей.

    Оперативная сводка

    За минувшие сутки с позиций украинских войск по 10 населенным пунктам ДНР и ЛНР было выпущено более 60 снарядов и мин различного калибра. В Донецкой народной республике повреждения получили насосная станция Южнодонбасского водовода под Ясиноватой, частный дом и автостанция «Трудовские» в Донецке, в Коминтерново частично разрушен жилой дом. В селе Веселая Гора Луганской народной республики разрушен жилой дом.

    Иностранные беспилотники в небе Донбасса

    Разведка ДНР сообщила о применении ВСУ беспилотных летательных аппаратов иностранного производства вдоль линии соприкосновения. В Донецке призвали мировую общественность отреагировать на применение украинской стороной БПЛА. За исключением беспилотников, принадлежащих ОБСЕ, использование иных аппаратов другими структурами запрещено минскими договоренностями, напомнило руководство ДНР.

    Иностранные беспилотники в небе Донбасса

    ВСУ рискуют остаться без связи

    Личный состав тыловых подразделений связи 72 омбр (отдельной механизированной бригады) ВСУ в полном составе написал рапорты на увольнение после получения приказа отправиться на передовую, сообщили в оборонном ведомстве ДНР.

    Неукомплектованность передовых подразделений ВСУ является следствием повального дезертирства украинских военнослужащих из зоны АТО и значительного количества небоевых потерь личного состава.

    Волонтер проверил обеспечение ВСУ

    Украинский волонтер Юрий Мысягин, занимающийся обеспечением передовых позиций ВСУ в зоне АТО, взбудоражил Сеть нелестными замечаниями относительно обеспечения украинских военных. 

    Как заметили пользователи социальных сетей, речь, скорее всего, шла о 54 бригаде ВСУ, дислоцирующейся в районе Светлодарской дуги. Ранее ФАН сообщал об издевательствах военнослужащих 54 бригады над мирными жителями Светлодарска.

    Краткий вывод, сделанный украинским активистом, — слово, не позволительное для СМИ, но очень ярко и реалистично характеризующее обеспечение ВСУ.

    Новороссия сегодня: Литва научит украинцев убивать, сбежавший капитан ВСУ взорван в Луганске

    «Молодая гвардия» снова в строю

    До 500 юных активистов движения «Молодая гвардия» в ЛНР присягнули на верность республике. Событие произошло на родине подпольной организации времен Великой Отечественной войны — в городе Краснодон.

    Глава ЛНР Игорь Плотницкий, принимавший участие в торжественном мероприятии, отметил, что, фактически, торжественное обещание юных активистов повторяет присягу, которую принимали молодогвардейцы во времена Великой Отечественной войны.

    Литва научит ВСУ убивать

    Литва поможет Украине победить в АТО, сообщили украинские СМИ. Парламент прибалтийского государства разрешил отправить 60 военных инструкторов на Украину для обучения личного состава ВСУ.

    Среди пользователей соцсетей эта новость вызвала много разнообразных комментариев, в основном иронических. Характерным примером является следующий комментарий в одной из групп «ВКонтакте» Луганска: «Никто не сомневался в дружелюбии Литвы к Украине, но, чтобы отправить всю свою армию.....».

    Напомним, помимо литовских инструкторов, в зоне АТО действует целый рад специалистов из Канады, США, Польши и других стран-участниц НАТО. А разведки ДНР и ЛНР постоянно фиксируют нахождение иностранных наемников на позициях ВСУ.

    Новороссия сегодня: Литва научит украинцев убивать, сбежавший капитан ВСУ взорван в Луганске

    Громкий заголовок — ноль доказательств

    «Российская армия терпит катастрофу в оккупированном Донбассе — Москва в панике скрывает потери террористов и замалчивает количество «груза 200», — именно с таким заголовком накануне вышли некоторые украинские СМИ.

    Далее по тексту всего три предложения, в которых сообщается о двоих убитых ополченцах, один из которых якобы гражданин РФ, а другой — гражданин Украины, уроженец Донецка. Пытаемся найти доказательства информации, указанной в заголовке, — их нет.

    Похоже, украинские СМИ в очередной раз отработали темник министерства информационной политики Украины, голословно обвинив Россию во вмешательстве во внутриукраинский конфликт в Донбассе.

    Как капитан ВСУ стал «российским офицером»

    Накануне ряд украинских СМИ распространил информацию о взорванном в Луганске автомобиле вместе с якобы находившимся в нем российским офицером.

    Взрыв действительно имел место, но в автомобиле находился сбежавший с секретными документами штабной капитан 93 омбр ВСУ Алексей Бидусенко, оставивший расположение своего подразделения в середине июня и прибывший в Луганск. В результате взрыва автомобиля украинский офицер получил многочисленные ранения, но остался жив.

    Источники в правоохранительных органах ЛНР подтвердили указанную информацию. Также правоохранители сообщили, что попытка ликвидации Бидусенко была предпринята украинскими спецслужбами.

    Автор: Николай Романенко
    #днр #ато #всу #донбасс #лнр
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