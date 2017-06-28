Новороссия сегодня: Литва научит украинцев убивать, сбежавший капитан ВСУ взорван в Луганске

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Донбасс, 28 июня. Массовое увольнение связистов в ВСУ. Литовская военная помощь. Как капитан ВСУ стал «российским офицером». Последние новости Новороссии — в материале Федерального агентства новостей.

Оперативная сводка

За минувшие сутки с позиций украинских войск по 10 населенным пунктам ДНР и ЛНР было выпущено более 60 снарядов и мин различного калибра. В Донецкой народной республике повреждения получили насосная станция Южнодонбасского водовода под Ясиноватой, частный дом и автостанция «Трудовские» в Донецке, в Коминтерново частично разрушен жилой дом. В селе Веселая Гора Луганской народной республики разрушен жилой дом.

Иностранные беспилотники в небе Донбасса

Разведка ДНР сообщила о применении ВСУ беспилотных летательных аппаратов иностранного производства вдоль линии соприкосновения. В Донецке призвали мировую общественность отреагировать на применение украинской стороной БПЛА. За исключением беспилотников, принадлежащих ОБСЕ, использование иных аппаратов другими структурами запрещено минскими договоренностями, напомнило руководство ДНР.

ВСУ рискуют остаться без связи

Личный состав тыловых подразделений связи 72 омбр (отдельной механизированной бригады) ВСУ в полном составе написал рапорты на увольнение после получения приказа отправиться на передовую, сообщили в оборонном ведомстве ДНР.

Неукомплектованность передовых подразделений ВСУ является следствием повального дезертирства украинских военнослужащих из зоны АТО и значительного количества небоевых потерь личного состава.

Волонтер проверил обеспечение ВСУ

Украинский волонтер Юрий Мысягин, занимающийся обеспечением передовых позиций ВСУ в зоне АТО, взбудоражил Сеть нелестными замечаниями относительно обеспечения украинских военных.

Как заметили пользователи социальных сетей, речь, скорее всего, шла о 54 бригаде ВСУ, дислоцирующейся в районе Светлодарской дуги. Ранее ФАН сообщал об издевательствах военнослужащих 54 бригады над мирными жителями Светлодарска.

Краткий вывод, сделанный украинским активистом, — слово, не позволительное для СМИ, но очень ярко и реалистично характеризующее обеспечение ВСУ.

«Молодая гвардия» снова в строю

До 500 юных активистов движения «Молодая гвардия» в ЛНР присягнули на верность республике. Событие произошло на родине подпольной организации времен Великой Отечественной войны — в городе Краснодон.

Глава ЛНР Игорь Плотницкий, принимавший участие в торжественном мероприятии, отметил, что, фактически, торжественное обещание юных активистов повторяет присягу, которую принимали молодогвардейцы во времена Великой Отечественной войны.

Литва научит ВСУ убивать

Литва поможет Украине победить в АТО, сообщили украинские СМИ. Парламент прибалтийского государства разрешил отправить 60 военных инструкторов на Украину для обучения личного состава ВСУ.

Среди пользователей соцсетей эта новость вызвала много разнообразных комментариев, в основном иронических. Характерным примером является следующий комментарий в одной из групп «ВКонтакте» Луганска: «Никто не сомневался в дружелюбии Литвы к Украине, но, чтобы отправить всю свою армию.....».

Напомним, помимо литовских инструкторов, в зоне АТО действует целый рад специалистов из Канады, США, Польши и других стран-участниц НАТО. А разведки ДНР и ЛНР постоянно фиксируют нахождение иностранных наемников на позициях ВСУ.

Громкий заголовок — ноль доказательств

«Российская армия терпит катастрофу в оккупированном Донбассе — Москва в панике скрывает потери террористов и замалчивает количество «груза 200», — именно с таким заголовком накануне вышли некоторые украинские СМИ.

Далее по тексту всего три предложения, в которых сообщается о двоих убитых ополченцах, один из которых якобы гражданин РФ, а другой — гражданин Украины, уроженец Донецка. Пытаемся найти доказательства информации, указанной в заголовке, — их нет.

Похоже, украинские СМИ в очередной раз отработали темник министерства информационной политики Украины, голословно обвинив Россию во вмешательстве во внутриукраинский конфликт в Донбассе.

Как капитан ВСУ стал «российским офицером»

Накануне ряд украинских СМИ распространил информацию о взорванном в Луганске автомобиле вместе с якобы находившимся в нем российским офицером.

Взрыв действительно имел место, но в автомобиле находился сбежавший с секретными документами штабной капитан 93 омбр ВСУ Алексей Бидусенко, оставивший расположение своего подразделения в середине июня и прибывший в Луганск. В результате взрыва автомобиля украинский офицер получил многочисленные ранения, но остался жив.

Источники в правоохранительных органах ЛНР подтвердили указанную информацию. Также правоохранители сообщили, что попытка ликвидации Бидусенко была предпринята украинскими спецслужбами.