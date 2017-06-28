Труп рыжего пенсионера нашли на улице в Петербурге

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Санкт-Петербург, 28 июня. Труп неизвестного рыжего мужчины обнаружили напротив отделения «Сбербанка» на улице в Петербурге.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, в ночь на среду, 28 июня, на улице Народной напротив «Сбербанка» без внешних признаков насильственной смерти обнаружен труп неизвестного мужчины. Отмечается, что на вид мужчине примерно 60 лет.

Тело мужчины обнаружила Екатерина Ш. 1981 года рождения.

В настоящее время труп направлен в морг для выяснения точной причины смерти.

Устанавливаются все обстоятельства случившегося.