Труп жительницы Ленобласти обнаружили на диване в квартире

В Избранное

Всеволожск, 28 июня. В Ленобласти расследуется смерть женщины, которую обнаружили мертвой в квартире дома на улице Рядового Иванова в поселке Кузьмоловский. Об этом сообщил источник Федерального агентства новостей.

Личность погибшей уже установлена — это уроженка Белоруссии Валентина К. 1960 года рождения. Она лежала на диване в положении полулежа, голова была опущена вниз. На правой височной области специалисты обнаружили повреждение мягких тканей. Обстоятельства и причины ее гибели сейчас выясняются.