Труп бородача с татуировками обнаружен в лесополосе в Ленобласти

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Санкт-Петербург, 28 июня. Труп бородача с татуировками обнаружили в лесополосе под Всеволожском Ленинградской области.

Как стало известно ФАН, в полицию обратился местный житель Юрий Г., который сообщил о том, что обнаружил труп. Это произошло днем 27 июня примерно в 500 м от дома №14 по улице Александровской.

На вид умершему около 35 лет, одет в черные спортивные брюки с белыми вставками и ярко-желтую футболку. На лице — борода, а на левой руке от кисти до локтя — татуировка в виде надписи; еще одна татуировка в виде узора на левом предплечье.

Труп направлен в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы.