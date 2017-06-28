Боевые корабли ВМФ РФ прибыли в Петербург для участия в военно-морском салоне

В Избранное

Санкт-Петербург, 28 июня. Сразу 16 боевых кораблей Военно-морского флота России пришвартовались у причалов петербургского Морского вокзала. В общей сложности от разных стран для участие в восьмом Международном военно-морском салоне прибудут около 50 кораблей.

Среди прибывших в Петербург кораблей — новейший фрегат «Адмирал Нахимов», корвет «Стойкий» и противоминный корабль «Александр Обухов», а также суда поменьше — патрульный катер «Раптор», противодиверсионный катер «Нахимовец» и большой гидрогеографический катер ВМФ РФ.

Как сообщает «Комсомольская правда — Санкт-Петербург», самой зрелищной частью военно-морского салона стане программа на полигоне «Ржевка» — там для представителей официальных иностранных делегаций будут продемонстрирована работа десятка различных корабельных артиллерийских установок и стрелкового оружия.

В рамках МВМС-2017 в комплексе «Ленэкспо» пройдет целый ряд международных конференций и презентаций высокоточного оружия для военного флота.