Ученые нашли объяснение феномену «ярких ночей»

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Торонто, 28 июня. Научные специалисты из Канады рассказали, в чем кроется загадка «ярких ночей», когда в темноте можно все разглядеть без дополнительных осветительных приборов.

По словам канадских экспертов, феномен ярких ночей можно объяснить собственным свечением атмосферы. Двенадцать лет назад подобную аномалию зарегистрировал интерферометр WINDII.

По словам авторов исследования, такие ночи в реальности существуют.

«Они, скорее всего, являются вариантом собственного свечения атмосферы, которое можно наблюдать со спутников», — отмечают специалисты.

Собственное свечение атмосферы формируется по причине излучения света в период химических реакций. Зеленый оттенок, к примеру, возникает при разделении кислорода на атомы.

В такие ночи насыщенность собственного свечения атмосферы увеличивается в 10 раз по сравнению с нормальными показателями. Примерно 7% ночей в разных местах планеты сопровождаются ярким свечением атмосферы.