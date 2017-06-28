Донбасс: ВСУ обстреляли 13 населенных пунктов ДНР

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Донбасс, 28 июня. Украинская армия 21 раз нарушила объявленное на период сбора урожая в Донбассе «хлебное перемирие». По словам представителя министерства обороны Донецкой народной республики (ДНР), ВСУ обстреляли 13 населенных пунктов республики.

Согласно приведенным данным, украинские военные открывали огонь из минометов, гранатометов, вооружения БМП, БТР и стрелкового оружия.

Напомним, в Луганской народной республике (ЛНР) было зафиксировано семь случаев нарушения «хлебного перемирия» со стороны украинских силовиков за сутки