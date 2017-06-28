Причиной серьезной аварии в метро Нью-Йорка стал плохо закрепленный рельс

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Нью-Йорк, 28 июня. Два вагона поезда сошли с рельсов в метро Нью-Йорка; причиной этого стал ненадежно закрепленный рельс, сообщает ABC News.

Два вагона поезда сошли с рельсов и врезались в стену тоннеля в метро Нью-Йорка. В результате пострадали 34 человека, 17 из них были госпитализированы.

Уточняется, что причиной аварии стал ненадежно закрепленный инвентарный рельс. Как пояснили в транспортной компании Нью-Йорка, хранение оборудования между путями — это стандартная практика, применяемая для ускорения ремонтных работ. Однако оборудование должно быть надежно закреплено болтами, чего в данном случае не произошло.