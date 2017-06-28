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Хорошие новости от ФИФА: доказательств «рейдерской атаки» не обнаружено. Колонка Дмитрия Лекуха
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    Хорошие новости от ФИФА: доказательств «рейдерской атаки» не обнаружено. Колонка Дмитрия Лекуха

    10:17  28 Июня 2017
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    Болельщики

    Доказательств влияния на выбор страны организатора чемпионата мира по футболу 2018 было не много. Хотя цель такая, несомненно, была. И дело далеко не в «политике»: нынешний футбол — гигантский бизнес, а деньги в этом мире еще никому не мешали. Впрочем, обо всем по порядку.

    На официальном сайте ФИФА был опубликован доклад экс- главы следственной палаты комитета по этике Международной федерации футбола Майкла Гарсии, который полностью подтверждает, что Российская Федерация получила право на проведение чемпионата мира по футболу 2018 года абсолютно законно и справедливо, а претензии западных масс-медиа провокативны и несостоятельны. По крайней мере, в нем прямо указано, что никаких доказательств влияния на выбор страны-организатора в официальном правовом пространстве принципиально не существует.

    При этом некоторые претензии к российской заявке все же есть: она не полностью соответствовала стандартным требованиям международных организаций к отчетности. Но и тут инициатива, как выяснила «комиссия Гарсии», исходила не от российской стороны. Сначала русские регулярно и дотошно уведомляли ФИФА обо всех визитах и контактах, а потом им просто сказали, что нужно прекратить это делать и больше не беспокоить Международную федерацию «избыточной» информацией. И все.

    «Прекрасно, что доклад Гарсии опубликован. Мы рады, что это было сделано. К нам нет абсолютно никаких претензий, достаточно почитать выводы из доклада, касающиеся российской заявки, чтобы убедиться — вопросы, которые возникают у западных СМИ, несостоятельны и не имеют под собой никакой почвы», — заявил генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин.

    И тут с ним можно согласиться. Но вот оптимизма господина Сорокина насчет того, что сейчас сократится объем негативной информации о стране-хозяйке следующего чемпионата мира по футболу, мы бы все же не разделяли. И поспорили бы с радостным заявлением «О нас не было негативной информации, ей просто неоткуда взяться». Это звучит несколько наивно.

    Алексей Сорокин и Виталий Мутко

    Ибо для того, чтобы писать гадости о Российской Федерации в СМИ, никаких «фактов», в общем-то, «самой свободной в мире прессе» особо и не нужно. Закончится «коррупционная тема по заявке» — можно будет написать что-нибудь о «допинге» или о «страшных русских футбольных хулиганах». Делов-то.

    По крайней мере, уже в минувшее воскресенье британский таблоид Mail on Sunday, являющийся  воскресным изданием Daily Mail и вторым по величине тиража ежедневным изданием Великобритании, разразился «сенсационной публикацией» о том, что сразу вся российская команда образца ЧМ-2014 находится под следствием по обвинению в манипуляциях с пробами. 

    И тут абсолютно неважно, что информацию тут же опровергла все та же ФИФА, заявившая, что все футболисты, участвовавшие в чемпионате мира 2014 года, включая всех игроков сборной России, прошли предтурнирные и послематчевые проверки. Все тесты дали отрицательные результаты, но кого это волнует. Главное, что есть подозрения, высказанные в докладе Макларена.

    Стереотипы

    Просто — идет война. Во всех сферах общественной жизни, потому как она не простая, а «гибридная». А на войне не до ваших «фактов», на войне все средства хороши. И неслучайно другой британский таблоид, Daily Star, уже разъясняет своим читателям, что идеальный с точки зрения безопасности, турнир Кубка конфедераций, проходящий в настоящее время в России, является таковым, потому что «русские футбольные бандиты», внимание, «погнушались Кубком конфедераций, чтобы напасть на английских болельщиков в 2018 году». Кстати, это та самая газетенка, которая писала о ярмарочных «потешных боях» в нашей стране, как о «боевой подготовке русских футбольных хулиганов». И редакция даже не подумала дать какое-либо опровержение.

    Поэтому думается, что нашим футбольным чиновникам не стоит быть такими благодушными в этом отношении. И готовиться нужно ко всему.

    Автор: Дмитрий Лекух
    #футбол #россия #чм-2018 #болельщики #лекух #fifa
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