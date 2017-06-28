Сборная Украины может объявить «демонстративный» бойкот ЧМ-2018 в России

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Киев, 28 июня. На Украине обсуждают возможность отказа от участия в финальной части чемпионата мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году.

Как сообщил газете «Известия» высокопоставленный источник в Федерации футбола Украины, власти страны хотят, чтобы сборная успешно прошла квалификацию и «демонстративно бойкотировала турнир». Более того, Киев надеется, что и другие национальные команды последуют этому примеру.

«Эту идею поддерживают на правительственном уровне, однако в самой ФФУ опасаются возможных санкций со стороны ФИФА в отношении национальной команды, поэтому окончательного решения относительно бойкота мундиаля еще не принято», — добавил собеседник издания.

Напомним, ранее вице-премьер РФ Виталий Мутко заявил, что России не следует переживать из-за предложений иностранных политиков бойкотировать ЧМ-2018. По его словам, Россия ответственно готовится к проведению мундиаля.