Путин посетил ижевский завод «Купол»

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Ижевск, 28 июня. Глава российского государства Владимир Путин побывал на ижевском электромеханическом предприятии «Купол», где лидеру страны показали новейшие образцы военной продукции. Об этом говорится на сайте Кремля.

Российскому лидеру показали новейшую технику предприятия, в том числе всю линейку ТОРов, беспилотную технику. Затем Путин посмотрел производственную площадку «Метеор».

Президент РФ поздравил руководство завода и его коллектив с 60-летним юбилеем.